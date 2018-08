Angriffe auf Muslime und Moscheen in Deutschland haben in der ersten Jahreshälfte deutlich abgenommen. Insgesamt wurden bundesweit 320 antimuslimische Straftaten registriert, deutlich weniger als im ersten Halbjahr 2017. Damals waren es noch knapp 500, wie aus Antworten der Bundesregierung auf mehrere Anfragen der Linken-Bundestagsfraktion hervorgeht. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Nach Angaben der Bundesregierung gab es im ersten Halbjahr 2018 rund 35 Kundgebungen gegen eine vermeintliche "Islamisierung Deutschlands". Die meisten wurden in Berlin abgehalten, die übrigen in Bayern mit einigen Dutzend bis zu 200 Teilnehmern.



Eine NPD-Veranstaltung mit 17 Teilnehmern gegen einen Moscheebau habe es zudem Ende Februar im niedersächsischen Lüchow-Dannenberg gegeben. Festnahmen wegen antimuslimischer und islamfeindlicher Straftaten gibt es indes selten. Im ersten Halbjahr 2018 wurde in dem Zusammenhang lediglich in Berlin zwei Tatverdächtige wegen politisch motivierter Straftaten festgenommen - einer wegen Beleidigung, einer wegen Körperverletzung.