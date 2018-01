Seine Bilanz: Während 2016 noch mehr als 745.000 Asylanträge gestellt wurden, beantragten im vergangenen Jahr rund 223.000 neu angekommene bzw. bereits in Deutschland lebende Flüchtlinge Asyl. Das ist ein Rückgang um 70 Prozent, also gut zwei Drittel weniger. Dabei ging es hauptsächlich um Erstanträge. Die meisten Schutzsuchenden kamen aus Syrien, dem Irak und Afghanistan.

Kritisch sieht der Minister nach wie vor die Zahl der Abschiebungen. 26.000 Menschen wurden im vergangenen Jahr abgeschoben - das waren rund 2.000 Fälle weniger als noch 2016. Die Rückführungen in die Westbalkan-Staaten seien fast abgeschlossen. Problematisch dagegen, so de Maizière, seien die Rückführungen in die so genannten Maghreb-Staaten. Zwar wurden deutlich mehr Menschen in die nordafrikanischen Länder Tunesien, Algerien und Marokko zurückgeführt. Dennoch sei das, so der Bundesinnenminister, immer noch zu wenig.