Die im Bundestag vertretenen Parteien haben in diesem Jahr einen starken Einbruch bei Großspenden hinnehmen müssen. Wie aus einer Veröffentlichung des Parlaments hervorgeht, ging die Gesamtsumme von rund 2,6 Millionen im Jahr 2018 auf nunmehr eine Million Euro zurück.

Besonders betroffen war die Union. So hatte die CDU im vergangenen Jahr noch rund eine Million Euro an Großspenden eingenommen, in diesem Jahr waren es 335.002 Euro. Bei der CSU gingen die Großspenden von 625.000 Euro auf 95.000 Euro. Einzige Bundestagspartei ohne Großspende über 50.000 Euro blieb die AfD auch 2019 keine einzige Großspende.