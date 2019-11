Der nun beschlossene Freibetrag ersetzt die bisherige Freigrenze bei Betriebsrenten in Höhe von 155,75 Euro. Bislang war es so, dass alle Bezieher von Betriebsrenten, die über dieser Freigrenze lagen, den kompletten Krankenkassenbeitrag auf ihre Betriebsrente zahlen mussten.

Ab kommendem Jahr gilt nun: Wer beispielsweise eine Betriebsrente von 318 Euro bezieht, was in etwa dem Doppelten des nun beschlossenen Freibetrags entspricht, zahlt nur noch die Hälfte seines derzeit fälligen Beitrags.



Übrigens: 60 Prozent der Betriebsrentner in Deutschland beziehen derzeit Betriebsrenten von weniger als 318 Euro. Sie müssen also künftig höchstens den halben Satz zahlen.