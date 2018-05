Lange ist es noch nicht her, dass der Liberale Frank Sitta aus Halle erstmals auf einem FDP-Parteitag war. Für den 39-Jährigen war das damals ein Besuch mit Folgen: "In der Tat war der Landesparteitag, wo ich zum Landesvorsitzenden gewählt wurde, der erste Landesparteitag meines Lebens."

Gewählt werden sie von den jeweils unteren Gremien, zum Beispiel bestimmen die Landesverbände ihre Teilnehmer für den Bundesparteitag. "Die Delegierten sind für einen bestimmten Turnus gewählt, meist für zwei Jahre", so Träger. "Dieser Turnus ist so festgelegt, damit man nicht jedes Mal von neuem wählen muss. "

Der FDP-Landesvorsitzende von Sachsen-Anhalt, Frank Sitta. Bildrechte: Frank Sitta

Frank Sitta weiß aus eigenem Erleben, dass seine FDP vor allem auf Ehrenamtliche setzen muss. Denn Parteien, die nicht in den Parlamenten vertreten sind, erhalten aus der Parteienfinanzierung auch weniger Geld. Weshalb die Liberalen, die erst im September 2017 wieder in den Bundestag einzogen, sich seit geraumer Zeit ausschließlich in Berlin an immer dem gleichen Ort treffen. Das sei günstiger.



Warum Parteitage fast immer am Wochenende stattfinden, liegt auf der Hand. Verschiebt sich der Termin in die Arbeitswoche, nehmen Delegierte auch schon mal einen Urlaubstag.