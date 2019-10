Reportage Wer erfand "Wir sind das Volk"?

Erste Recherchen ergeben, dass man gar nicht weiß, wer es war. Das Nachrichtenradio MDR AKTUELL will es aber wissen und beauftragt Reporterin Kathrin Knabe. Sie soll sich auf die Suche nach dem Erfinder machen. Sie wohnt in Leipzig und beginnt die Recherche direkt vor ihrer Wohnungstür. Danach zieht sie weiter an verschiedene Orte in Leipzig und interviewt Historiker und Zeitzeugen. Ein Gespräch findet genau an der Stelle statt, wo "Wir sind das Volk" das erste Mal erklang.