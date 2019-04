Zu Hause rumsitzen und nichts tun - das will der 28-jährige Toni Hiltscher auf keinen Fall. Durch die Stoffwechselkrankheit Mukoviszidose und Diabetes ist er stark eingeschränkt. Deshalb arbeitet er in einer Dresdener Werkstatt für behinderte Menschen und schraubt zum Beispiel Schubladen zusammen oder verpackt Produkte wie Zahnpasta.

Ein Riesenproblem auch für die Werkstatt, in der Toni Hiltscher arbeitet, sagt sein oberster Chef Peter Leuwer, der Geschäftsführer des Christlichen Sozialwerks. In seinen fünf Werkstätten wurden im vergangenen Jahr durchschnittlich 105 Euro erwirtschaftet. Und nicht nur die sieht er in Gefahr.



"Viele der sächsischen Werkstätten wären nach dem derzeitigen Stand schon nicht mehr in der Lage, diesen Grundbetrag in Höhe von 117 Euro überhaupt zu erwirtschaften." Deswegen müssten zum Beispiel Rücklagen für Instandsetzungen angegriffen werden. Wenn alle Rücklagen aufgebraucht seien, gehe es den Werkstätten bald an die wirtschaftliche Existenz.