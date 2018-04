Gesundheitsminister Jens Spahn. Der konservative CDU-Politiker sendete ein Grußwort nach Schwetzingen. Bildrechte: IMAGO

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der als Konservativer in der CDU gilt, schickte ein Grußwort an das Treffen in Nordbaden. Die Union brauche Kreise wie die Werte-Union und die Besinnung auf einen klugen liberalen Konservatismus, betont Spahn in dem Schreiben, das mit Beifall aufgenommen wurde. "Wenn wir reden und handeln in einer Haltung, die breite, sich bürgerlich fühlende Schichten zuletzt oft schmerzlich vermisst haben, dann können wir die AfD überflüssig machen", schrieb Spahn.



Dagegen äußerte sich der Thüringer CDU-Chef Mike Mohring distanziert zu dem in Schwetzingen beschlossenen "konservativen Manifest". Viele der Positionen der Werte-Union gehörten zum Wertegerüst der CDU, sagte Mohring der "Thüringer Allgemeinen": "Unsere Gegner sitzen aber nicht im Kanzleramt, sondern in zahlreichen linken Landesregierungen."