Der Chef der Gewerkschaft der Lokführer, Claus Weselsky, erscheint zum Interviewtermin in Magdeburg pünktlich, obwohl er gerade aus Berlin mit der Bahn gekommen ist. Dieser Scherz musste sein. Der Mann, der 1,90-Meter groß ist, kann ihn aushalten. Weselsky ist Schlimmeres gewöhnt.

Weselsky: "Das war schon eine harte Zeit"

Als die Lokführer 2014 und 2015 tagelang streiken, wird aus dem GdL-Chef der Buhmann der Nation: "Die Geschichte hat gelehrt, dass es eine Strategie gab, die darauf abzielte, den Vorsitzenden an der Spitze der Bewegung kaputt zu machen. Das war schon eine harte Zeit. Das muss man ganz offen und ehrlich sagen. Das hatten wir so auch nicht vorhergesehen, dass es auf die Person so stark abgestellt ist."

Es scheint fast so als meine Weselsky einen anderen Menschen, wenn er von "dem Vorsitzenden" oder "die Person" spricht. Aber es war das Foto von seinem Wohnhaus, das auf der Online-Seite eines Nachrichtenmagazins erschien. Es war seine Büronummer, die in einer Tageszeitung publik wurde.

GdL fordert mehr Lohn und höhere Zulagen

Trotz des Gegenwinds ist Weselsky immer noch da. Der Stress dürfte auch in den kommenden Wochen nicht weniger werden. Denn Weselsky verhandelt wieder mit der Bahn. Der Tarifvertrag für die rund 34.000 GdL-Mitglieder läuft aus. Ein neuer muss her. Die GdL fordert 7,5 Prozent mehr Lohn, verteilt auf zwei Jahre. Außerdem will die Gewerkschaft höhere Zulagen für Nachtschichten und Sonn- und Feiertagsarbeit aushandeln. Insgesamt sind es 38 Punkte.

Bis in den Dezember will man verhandeln. Das Ende ist laut Weselsky offen: "Die Organisation ist von uns für das Jahr 2018 so aufgestellt worden, dass die Arbeitgeberseite davon ausgehen darf, dass wir die Verhandlungen nicht mit dem Willen zum Streik oder zur Auseinandersetzung beginnen. Wir sind aber dazu bereit, wenn die andere Seite uns lockt."

Bahnchef warnt vor höheren Schulden

Ein wenige Tage alter Brandbrief von Bahnchef Lutz hat die Stimmung vor den Tarifverhandlungen zumindest nicht entspannt. Lutz warnt in dem Schreiben unter anderem vor höheren Schulden. Ein Signal der Zurückhaltung an die Gewerkschaft? Könnte so gedeutet werden. Geld mitbringen, wie Weselsky es formuliert, werde die GdL aber nicht.

Das ist der kämpferische Claus Weselsky, der aber auch immer wieder Niederlagen einstecken muss. So verlor er kürzlich einen Rechtsstreit mit einer Autovermietung. Sie darf Weselsky weiterhin als "Mitarbeiter des Monats" bezeichnen.

Weselsky: "Man ist immer ein Mensch der Öffentlichkeit"

Claus Weselsky hat aber auch selber Fehler gemacht, wie er zugibt. 2014 löste ein Satz von ihm Empörung aus. Weselsky hatte auf einem GdL-Aktionstag zwei frühere Gewerkschaften, die sich zur Konkurrenzgewerkschaft EVG zusammengeschlossen hatten, als krank beschrieben. Wenn sich zwei Kranke in ein Bett legten und ein Kind zeugten, könne daraus nur etwas Behindertes werden.