Der Osten sei insgesamt meist nicht so stark in der Regierung vertreten, aber zumindest die Sachsen würden oft in der ersten Reihe mitspielen. Sie hätten mit de Maizière den Innenminister gestellt und hätten jetzt mit Marco Wanderwitz einen wichtigen Staatssekretär im Innenministerium, erläutert Weiler: "Der Stand von Sachsen in der Regierung und in der Fraktion ist, auch wenn man die ganze Ostgruppe betrachtet, sehr hoch aus meiner Sicht."