Die Bundesregierung will Ärzten, Pflegekräften und Laborangestellten ermöglichen, in der Coronakrise für den Arbeitsweg unentgeltlich Mietwagen zu nutzen. In den kommenden beiden Monaten stellt das Verkehrsministerium dafür zehn Millionen Euro zur Verfügung. Das Ziel: Ein kleineres Infektionsrisiko für das medizinische Personal, aber auch Aufträge für die Mietwagenbranche. Doch wie sinnvoll ist diese Maßnahme und was sagen andere systemrelevante Berufsgruppen dazu?

Auf dem Land seien die meisten Mitarbeiter so oder so mit einem Auto ausgestattet. Aber in Großstädten, die im öffentlichen Nahverkehr auch eine höhere Frequenz an Personen hätten, gebe es ein höheres Infektionsrisiko. Da könne es natürlich schon von Vorteil sein. Wichtig sei es, so Odenbach, dass sich der bürokratische Aufwand in Grenzen halte. Mit Bergen aus Papier sei Keinem geholfen.