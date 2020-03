Der sächsische Allgemeinmediziner Michael Schneider* war dieser Tage verwundert, als er im Fernsehen hörte, dass er seit Monatsbeginn wiederverwendbare Rezepte für seine chronisch kranken Patienten ausstellen darf. Er rief seine Hausapothekerin an, die die Neuregelung zwar kannte, nichts aber über deren Umsetzung wusste. Auch auf der Website der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen fand Schneider keinerlei Details zur Neuregelung.

Viele Einzeleinheiten noch unklar

So wie Schneider sind deutschlandweit derzeit viele Hausärzte über die Neuregelung verunsichert. Am 1. März trat sie in Kraft, schon im November hatte der Bundestag das Wiederholungsrezept mit dem Masernschutzgesetz verabschiedet. Doch verhandeln der Deutsche Apothekerverband e.V. (DAV), die Kassenärztliche Vereinigung (KBV) und der GKV-Spitzenverband der gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen derzeit noch über wichtige Details. Erst wenn es hier eine Einigung gibt, kommt das wiederverwendbare Rezept überhaupt erst auf den Weg. Ärzten bleibt es freigestellt, ob sie sie ausstellen oder nicht.

Die neue Regelung steht im Sozialgesetzbuch V, Paragraph 31, Absatz 1b und lautet:

Für Versicherte, die eine kontinuierliche Versorgung mit einem bestimmten Arzneimittel benötigen, können Vertragsärzte Verordnungen ausstellen, nach denen eine nach der Erstabgabe bis zu dreimal sich wiederholende Abgabe erlaubt ist. Die Verordnungen sind besonders zu kennzeichnen. Sie dürfen bis zu einem Jahr nach Ausstellungsdatum zu Lasten der gesetzlichen Krankenkasse durch Apotheken beliefert werden.

"Der Arzt ist der Verlierer"

Konkret heißt das, Patienten mit chronischen Krankheiten können bis zu vier Rezepte mit einer einzigen Verordnung erhalten. Mediziner und Kranke sollen auf diese Weise gleichermaßen Zeit sparen. Der sächsische Arzt Michael Schneider hält die Regelung für wenig sinnvoll. So sei es bei den meisten seiner chronisch kranken Patienten durchaus wichtig, dass er sie regelmäßig untersuche, damit es bei ihnen zu keinen gefährlichen Nebenwirkungen komme. "Was habe ich als Arzt davon, wenn sich mein Patient im Januar vier Rezepte ausstellen lässt, bis Jahresende aber nicht mehr vorstellig wird und einen Schlaganfall bekommt? Wer soll dafür die Verantwortung übernehmen?", fragt der Mediziner. Juristisch sei er als Arzt hier eindeutig "der Verlierer“, sagt Schneider auf Anfrage von MDR AKTUELL.

Symbolbild für die Arbeit in einer Arztpraxis. Bildrechte: IMAGO Er jedenfalls werde nur bei einem Bruchteil seiner Patienten ein Folgerezept ausstellen, niemals aber drei, wie es das Gesetz ihm neuerdings erlaube. Dass seine Praxis durch die neue Regelung entlastet würde, sehe er nicht. Vielmehr hält Schneider das Gesetz für "eine der vielen plakativen Neuerungen von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, die wenig praxistauglich sind".

Folgerezept auch jetzt schon üblich

Auch der Virchowbund, der die Interessen niedergelassener Ärzte vertritt, hält das Wiederholungsrezept für nur bedingt tauglich. Der stellvertretende Bundesvorsitzende, Veit Wambach, sagte auf Anfrage von MDR AKTUELL, die neue Regelung "ist nur für Verordnungen von komplikations- und nebenwirkungsarmen Medikamenten und für Krankheiten mit einfachen und absehbaren Verläufen geeignet". Doch sei der Praxisalltag auf diese Patienten ohnehin schon ausgelegt. Bräuchten sie ein Folgerezept, bekämen sie es jetzt schon vom Arzt zugeschickt, wenn sie sich dafür nicht untersuchen lassen müssten, heißt es vom Virchowbund.

Neuregelung widerspricht Definition

Chronisch Kranke würden aus Müllers Statistik verschwinden Bildrechte: imago images / Panthermedia Der sächsische Hausarzt Michael Schneider hält die Neuregelung nicht nur für medizinisch bedenklich, sie verursacht ihm auch Kosten und weniger Patienten. So gilt laut Gesetz als chronisch Kranker nur, wer in vier Quartalen wegen seiner Erkrankung auch dreimal beim Arzt war. Schneider würde bei weniger Behandlungen, nicht nur weniger einnehmen, seine chronisch kranken Patienten würden auch aus seiner Statistik verschwinden, weil sie nur noch einmal pro Jahr in der Praxis erschienen, um sich ihr Wiederholungsrezept abzuholen. "Hier muss dringend nachjustistiert werden", fordert Schneider.

KBV und GKV wollen sich nicht äußern

Alles Fragen, die nun der Deutsche Apothekerverband e.V., die Kassenärztliche Vereinigung und der GKV-Spitzenverband gemeinsam klären müssen. Man werde aber einen Teufel tun, die eigene Verhandlungsstrategie zu verraten, heißt es auf Anfrage von MDR AKTUELL bei der KBV. Auch der GKV-Spitzenverband der gesetzlichen Pflege- und Krankenkassen will sich "wegen der laufenden Verhandlungen" nicht äußern.

Apotheken: Ärzte sollen warten

Der dritte Verhandlungspartner – der Deutsche Apothekerverband e.V. - forderte Ende Februar, kurz vor Inkrafttreten der neuen Regelung, bundesweit die Ärzte auf, vorerst noch keine wiederverwendbaren Rezepte auszustellen. So müssten erst noch zwei wichtige Details geklärt werden, sagt Matthias Clasen, Geschäftsführer des Landesapothekerverbandes Sachsen-Anhalt e.V. in Magdeburg auf Anfrage von MDR AKTUELL: Was passiere, wenn der Patient sein Wiederholungsrezept in unterschiedlichen Apotheken einlöst und zu welchem Zeitpunkt könne die Apotheke das Arzneimittel abrechnen?

Apotheken gehen bei Rezepten zunächst finanziell in Vorleistung. Bildrechte: dpa Beim Einlösen von Rezepten gehen die Apotheken für gewöhnlich in Vorkasse, bis das Arzneimittel im Folgemonat von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt wird. Bei einem Wiederholungsrezept dürften sie möglicherweise erst nach einem Jahr abrechnen, wenn alle vier Rezepte aufgebraucht wären. Bei teuren Präparaten könnten damit pro Patient mehrere Zehntausend Euro zusammenkommen, rechnet Clasen vor. Es könne nicht sein, "dass die Apotheken bei solchen Summen in Vorleistung gehen müssen". Er hofft, dass solche Details bis spätestens Ende Juni geklärt seien.

Viel angekündigt, wenig umgesetzt

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn Bildrechte: Jörg Carstensen/dpa Dass das Gesetz zwar schon in Kraft ist, aber vorerst nicht umgesetzt werden kann, verwundert das Bundesgesundheitsministerium nicht. Eine Sprecherin sagt auf MDR-Anfrage, "viele denken bei einem neuen Gesetz, dass alles schick ist, dem ist aber nicht so". So komme es nicht selten vor, dass der Bundestag eine Regelung verabschiede, bewusst aber auf die Ausführungsbestimmungen verzichte. In einer gemeinsamen Selbstverwaltung würden dann Kassen, Apotheker und Ärzte die Einzelheiten gemeinsam abstimmen, erklärt die Sprecherin.



Das geschieht derzeit beispielsweise auch bei der "App auf Rezept". Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte angekündigt, dass sie Anfang dieses Jahres in Kraft treten wird. Doch bis heute ist die "App auf Rezept" nicht umgesetzt. Sie hängt in der Warteschleife. Dem wiederverwendbaren Rezept wird das nicht anders gehen.