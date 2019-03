Die Online-Enzyklopädie Wikipedia hat am Donnerstag ihre deutschsprachiges Angebot für 24 Stunden abgeschaltet. Auf der wikipedia.de-Homepage steht stattdessen eine Protesterklärung gegen die EU-Reform des Urheberrechts. "Die Autorinnen und Autoren der Wikipedia haben sich entschieden, Wikipedia heute aus Protest gegen Teile der geplanten EU-Urheberrechtsreform abzuschalten", heißt es darin. Die Reform könne die "Meinungs-, Kunst- und Pressefreiheit" erheblich beeinträchtigen.

Die Wikipedia-Autoren kritisieren besonders den umstrittenen Artikel 13, der Internetplattformen für Lizenzverstöße ihrer Nutzer zukünftig haftbar machen soll . "Selbst kleinste Internetplattformen müssten Urheberrechtsverletzungen ihrer Userinnen und User präventiv unterbinden, was in der Praxis nur mittels fehler- und missbrauchsanfälliger Upload-Filter umsetzbar wäre", heißt es in der Erklärung. Artikel 11 wiederum könne dazu führen, dass Betreiber von Internetseiten selbst für kurze Textausschnitte von Presseartikeln entsprechende Lizenzen kostenpflichtig erwerben müssten.