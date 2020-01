Der neue Geschäftsführer des Übertragungsnetzbetreibers 50Hertz, Stefan Kapferer, sieht weiterhin großes Potenzial für Windräder an Land. So kämen etwa Einflugschneisen an Flughäfen für Windkraftanlagen in Frage. Hier könnte die Flugsicherung Technologien entwickeln, die Windausbau und Sicherheit gemeinsam zulassen.