Während der Ausbau der Windenergie also erklärtes Ziel der Regierungsparteien und auch der Grünen bleibt, macht die AfD Wahlkampf dagegen: "Gegen den Willen der Bürger in den betroffenen Kommunen darf es in Sachsen keine weiteren Windkraftanlagen bzw. keinen weiteren Ausbau von bestehenden Windkraftanlagen (Repowering) geben", heißt es im Wahlkampfprogramm der Partei für die anstehende Landtagswahl in Sachsen.

Ein Ansatz, Vorbehalte der Bevölkerung gegen Windenergieanlagen abzubauen, wäre die Beteiligung von Anwohnern am wirtschaftlichen Erfolg der Anlagen: Einige Unternehmen bieten den Anrainern den Erwerb von Anteilen am jeweiligen Projekt an, also eine finanzielle Beteiligung am Gewinn. In anderen Orten unterstützen Projektierer in der Standortgemeinde konkrete Projekte, etwa die Errichtung eines Spielplatzes oder eines Lehrpfades.