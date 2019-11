Einige Bundesländer wollen die geplante Abstandsregelung für Windräder umgehen und dafür eine entsprechende Klausel im Gesetz nutzen. Entsprechende Ankündigungen machten Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und Schleswig-Holstein in den Zeitungen der Funke Mediengruppe. In allen drei Ländern haben Windkraftbauern wegen des schleppenden Baus neuer Anlagen massive wirtschaftliche Probleme.

Sachsen-Anhalts Umwelt- Und Energieministerin Claudia Dalbert sagte in den Zeitungen der Funk-Mediengruppe: "Ich halte nichts von starren Abstandsregelungen. Der Vorschlag im Kohleausstiegsgesetz ist das Ende des Ausbaus der Windenergie an Land." So werde weder die Energiewende noch der Kohleausstieg gelingen.

Wirtschaftsminister Altmaier von der CDU hatte eigentlich angekündigt, den Ausbau der Windenergie beschleunigen zu wollen. Doch an seinen Plänen gibt es viel Kritik. Bildrechte: Clemens Bilan/dapd

Auch Niedersachsen und Schleswig-Holstein wollen von einer Ausstiegsklausel Gebrauch machen. Eine Auswertung des niedersächsischen Energieministeriums hatte ergeben, dass von den 6.431 Windrädern an Land in dem Bundesland nur rund 850 mehr als 1.000 Meter Abstand zu Siedlungen haben.



Das von der Grünen Priska Hinz geführte hessische Umweltministerium nannte es "unnötig, dass der Bund hier eingreifen und etwas regeln will, was vor Ort an besten beurteilt werden kann. Der Bund sollte schlicht auf diese Regelung verzichten."