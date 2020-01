Menschen, in deren Orten künftig Windräder oder Stromtrassen gebaut werden, könnten bald finanziell entschädigt werden. Ein entsprechender Vorschlag der SPD bekommt nun Unterstützung von Bundeskanzlerin Angela Merkel. "Es geht darum, dass wir die Menschen, die am Infrastrukturausbau beteiligt sind, dafür in gewisser Weise entschädigen oder belohnen, dass sie die Gesamtlast für die Bevölkerung ganz Deutschlands auf sich nehmen", sagte Merkel beim Neujahrsempfang der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns in Stralsund.