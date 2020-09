Die DDR-Vergangenheit sorgt 30 Jahre nach der Wiedervereinigung jedenfalls immer noch für Unterschiede in der Arbeitswelt Ost und West: Thüringen hat die höchste Frauenbeschäftigungsquote in ganz Deutschland mit 63,3 Prozent. Auch in Sachsen und Sachsen-Anhalt ist sie mit 62,5 Prozent sehr hoch. In Nordrhein-Westfalen beispielsweise liegt sie dagegen nur bei 53,3 Prozent. (Quelle: Arbeitsagentur Datenstand 2018) Außerdem arbeiten Frauen in Mitteldeutschland häufiger im öffentlichen Dienst, der tarifgebunden bezahlt wird und sitzen häufiger in Führungspositionen als in Westdeutschland.