In den Landtagen liegt der Anteil von Abgeordneten mit einer (Fach-) Hochschulreife bei 89 Prozent, in der ostdeutschen Bevölkerung liegt er bei 27 Prozent. Über die Hälfte der Bevölkerung - 55 Prozent - hat die Schule mit der mittleren Reife abgeschlossen. Unter den Abgeordneten sind es jedoch nur 11 Prozent. Nicht einmal ein Prozent der Abgeordneten, von denen Abschlüsse ermittelt werden konnten, gaben einen Haupt- oder Volksschulabschluss als höchsten Abschluss an, während er in der Bevölkerung einen Anteil von 16 Prozent ausmacht.