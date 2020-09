Bundestag Genügend Abgeordnete für U-Ausschuss zu Wirecard

Einem Bundestagsuntersuchungsausschuss zum Wirecard-Skandal steht nichts mehr im Weg. Mit der Zusage der Grünen kommen die Befürworter im Bundestag auf die nötige Stimmenzahl, um den Ausschuss auf den Weg zu bringen. Der Grünen-Abgeordnete Danyal Bayaz sagte am Dienstag in Berlin, trotz vieler Sondersitzungen habe man es nicht geschafft, den Skandal aufzuarbeiten. Es habe "menschliche Fehler, systemische Fehler, aber auch politische Fehler" im Umgang der Regierung mit dem mittlerweile insolventen Finanzdienstleister gegeben.

Der Ausschuss soll nach Ansicht der FDP klären, warum die Unregelmäßigkeiten bei Wirecard so lange unentdeckt bleiben konnten. In der Kritik stehen vor allem die Finanzaufsicht BaFin und das für sie zuständige Bundesfinanzministerium unter Leitung von SPD-Minister Olaf Scholz . Dessen Partei sieht die Verantwortung wiederum auch bei den Wirtschaftsprüfern, die die Wirecard-Bilanzen über Jahre testiert haben. In der Kritik steht auch Bundeskanzlerin Angela Merkel , die sich im vergangenen September für Wirecard bei einer China-Reise eingesetzt hat. Untersuchungsausschüsse können Zeugen und Sachverständige laden und Akteneinsicht verlangen. Die Ermittlungen sind allerdings zeitaufwendig, und die Zeit für den Wirecard-Ausschuss, der wegen der Bundestagswahl im kommenden Herbst wohl allenfalls bis zur Sommerpause arbeiten könnte, ist kurz.

Beim Skandal um den Münchner Zahlungsdienstleister Wirecard handelt es sich um einen der größten Wirtschaftsskandale in der jüngeren deutschen Geschichte. Die Firma wickelt bargeldlose Zahlungen im Internet zwischen Händlern und Kreditkartenfirmen ab, doch machte sie dabei riesige Verluste. Kaschiert wurden sie durch frei erfundene Scheingeschäfte. Im Juni gestand Wirecard ein, dass in der Jahresbilanz des Unternehmens 1,9 Milliarden Euro fehlen. Wenig später meldete der Zahlungsdienstleister Insolvenz an. Drei Ex-Vorständler sitzen derzeit in U-Haft. Zu den Schlüsselfiguren zählt auch Ex-Manager Jan Marsalek, er soll nach Medienberichten in Russland untergetaucht sein.