Die Staatsanwaltschaft sieht den Verdacht der schweren Steuerhinterziehung gegeben. Im Kern geht es dabei um zwei Zahlungen von jeweils 6,7 Millionen Euro. 2002 soll WM-Organisations-Chef Franz Beckenbauer ein entsprechendes Darlehen von dem früheren Adidas-Chef Robert Louis-Dreyfus erhalten und auf ein Konto in Katar weitergeleitet haben, das zum Firmengeflecht des damaligen FIFA-Funktionärs Mohamed Bin Hammam gehörte. 2005 zahlte dann der DFB dieselbe Summe an die FIFA, die das Geld an Louis-Dreyfus weitergab. Deklariert wurde das in der Steuererklärung des DFB als Beitrag zur WM-Gala.



Die Ermittler werfen Niersbach, Schmidt und Zwanziger vor, den wahren Hintergrund der Zahlung bewusst verschleiert und tatsächlich ein Privatdarlehen von Louis-Dreyfus an Beckenbauer getilgt zu haben. Der DFB hätte die 6,7 Millionen demnach nie als Betriebsausgabe bewerten und steuerlich absetzen dürfen. Aus diesem Grund musste der Verband bereits 19,2 Millionen Euro an Steuern nachzahlen.