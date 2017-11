In Deutschland galt der Wolf lange Zeit als ausgerottet. Seit dem Jahr 2000 wanderten erste Tiere aus Polen nach Ostdeutschland ein und breiteten sich Richtung Westen und Norden aus. Inzwischen gibt es mehr als 40 Rudel. Laut Wolfsdokumentationsstelle wurden 2015 bundesweit insgesamt rund 100.000 Euro zum Ausgleich von Wolfsschäden an Nutztierhalter gezahlt. Die Investitionen in vorbeugende Schutzmaßnahmen für Nutztiere beliefen sich auf rund eine Million Euro.

Dabei könnten die Kosten künftig deutlich steigen. So rechnen allein der Bauernverband Thüringen und der Verband der Thüringer Schaf- und Ziegenzüchter mit Kosten von jährlich rund 13 Millionen Euro durch die Rückkehr des Wolfs. Am teuersten sei es, wenn Muttertiere angegriffen würden und diese ungeborene Lämmer verlören. Allein die Kosten dafür bezifferten die Verbände auf rund 7,5 Millionen Euro jährlich. Dazu kämen die Kosten für Herdenschutzhunde in Höhe von 5,5 Millionen Euro. In Thüringen ist bislang eine Wölfin mit sechs Wolf-Hund-Hybriden nachgewiesen.