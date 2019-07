Die Mieten in Deutschland haben in den vergangenen Jahren deutlich angezogen. Wie aus dem am Mittwoch im Kabinett diskutierten Wohngeld- und Mietenbericht des Bundesbauministeriums hervorgeht, stiegen die Mieten zwischen 2016 und 2018 jährlich um durchschnittlich fünf Prozent. In den sogenannten Metropolkernen erhöhten sich die Mieten sogar um rund sechs Prozent jährlich.

Als Reaktion auf den Mietanstieg will die Bunderegierung auch das Wohngeld auweiten. Bildrechte: IMAGO

Der Wohngeld- und Mietenbericht spricht allerdings auch von teilweise großen regionalen Unterschieden. Während in ländlichen Regionen die Mieten mehrheitlich günstig seien, erhöhten sich die Mieten insbesondere in den Metropolen besonders stark, heißt es in dem Papier. So reichte die Spannweite im Jahr 2018 von 4,50 Euro Nettokaltmiete pro Quadratmeter im Vogtlandkreis bis zu 17,73 Euro in der bayerischen Landeshauptstadt München.