In Deutschland werden nach Einschätzung von Experten viel zu wenige und zu teure Wohnungen gebaut. Das Verbändebündnis Wohnungsbau forderte deshalb am Donnerstag beim 11. Wohnungsbau-Tag in Berlin einen "Masterplan für den sozialen und bezahlbaren Wohnungsbau".

Laut Bündnis gibt es vor allem in jenen 40 Städten, in denen die Lage auf den Wohnungsmärkten am angespanntesten sei, zu wenig Wohnungsneubau. Deshalb würden sich Bauaktivitäten immer mehr ins Umland verlagern. Das habe erhebliche Folgen für die Mobilität. Der Pendlerverkehr wachse weiter an. Das Verbändebündnis fordert daher von den Kommunen, den öffentlichen Nahverkehr deutlich auszubauen.