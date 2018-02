Die Politik will die Ausbreitung des Wolfes künftig stärker kontrollieren.

GroKo-Verhandlungen Wolf soll stärker kontrolliert werden

Union und SPD einigen sich in den Koalitionsverhandlungen darauf, den Wolf in Deutschland stärker zu kontrollieren. Auch soll der Bund die Länder unterstützen, Nutztiere besser vor Angriffen zu schützen. Mit dem Thema Wolf befasst sich heute auch der Bundestag. Die FDP will die Jagd auf Wölfe erlauben.