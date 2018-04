Der Wolf hat am Mittwoch den Umweltausschuss des Bundestages beschäftigt.

Der Wolf hat am Mittwoch den Umweltausschuss des Bundestages beschäftigt. Bildrechte: dpa

Diskussion im Umweltausschuss Streit um Umgang mit dem Wolf

Der Wolf ist zurück in Deutschland und breitet sich immer weiter aus, vor allem in Ostdeutschland und Niedersachsen. Auf 800 bis 1.000 Tiere wird der derzeitige Bestand geschätzt. Die Artenschützer freut es, die Landwirte dagegen machen sich Sorgen um ihre Tiere auf der Weide. Die Politik sieht Regelungsbedarf – deshalb hat der Umweltausschuss des Bundestags am Mittwoch Experten zum Thema Wolf befragt. Die waren uneins.

von Cecilia Reible, Hauptstadtkorrespondentin MDR AKTUELL