Der Historiker und Publizist Michael Wolffsohn kann nachvollziehen, dass die AfD für einen Teil der Juden in Deutschland eine politische Option sein könnte.

Gewalt durch Muslime

Der selbst einer jüdischen Familie entstammende frühere Professor an der Bundeswehr-Universität in München sagte MDR AKTUELL, die AfD spreche diejenigen Juden an, die sich von den traditionellen Parteien "in Bezug auf ihre physische Sicherheit" allein gelassen fühlen: "Denn Fakt ist, dass die meisten Attacken, Gewaltattacken gegen Juden in Deutschland und auch in Frankreich und den Vereinigten Staaten oder in Belgien von Muslimen ausgeübt werden."

Laut Wolffsohn wird in der Wahrnehmung dieser jüdischen Teilgruppe das Phänomen dieser "muslimischen Gefahr" von den staatlichen Instanzen und traditionellen Parteien in Deutschland nicht energisch genug bekämpft, ja sogar "verniedlicht": "Und das ist eine große Sorge, die in der jüdischen Gemeinschaft besteht."

Jüdische Gemeinschaft gespalten

"Antisemitismus der AfD keineswegs eindeutig"

Eine AfD Anhängerin mit dem T-Shirt "Juden und Homosexuelle in der AfD. Bildrechte: dpa Zwar hätten sich 17 jüdische Organisationen in Deutschland, darunter der Zentralrat, gegen eine Annäherung an die AfD ausgesprochen, sagte Wolffsohn. Allerdings gab der Historiker in dem Zusammenhang zu bedenken, dass der Zentralrat nur etwa die Hälfte der deutschen Juden repräsentiere. Die jüdische Gemeinschaft sei zudem genauso heterogen wie andere Gruppen auch. Und wenn die AfD jüngsten Umfragen zufolge bei 18,5 Prozent liege, warum solle die jüdische Gemeinschaft in ihrem Verhältnis gegenüber dieser Partei homogener sein. Zudem sei der "Antisemitismus" in der AfD keineswegs eindeutig.

Ein Drittel wählte Le Pen

In dem Zusammenhang wies Wolffsohn auch darauf hin, dass 33 Prozent der Juden in Frankreich bei den letzten Präsidentschaftswahlen Marine Le Pen gewählt hätten. Und diese jüdischen Wähler seien bei Weitem keine Rechtsextremen: "Und Juden sind bekanntlich DIE Opfergruppe von Faschisten, von Nationalsozialisten gewesen. Die machen das sich nicht so einfach. Und dann einfach zu sagen: Naja, also da sind nur Antisemiten zu Hause. Tut mir leid, das ist ein bisschen schwieriger."