Knapp drei Minuten dauert das neue Video, das in den ersten Stunden seit der Veröffentlichung hunderttausende Male angeschaut wurde. Es beginnt mit der Ankündigung von Rezo selbst: "Dies ist ein offener Brief. Ein Statement."

Danach folgt genau dieses Statement, das mehr als 80 Youtuber unterzeichnet haben. Etwa 30 von ihnen kommen direkt in dem Video zu Wort, darunter Youtube-Größen wie LeFloid oder DagiBee – allein sie hat mehr als vier Millionen Abonnenten. Zunächst appellieren die Youtuber an die Zuschauer, sich an der Europawahl am Sonntag zu beteiligen.