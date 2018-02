Hinweise auf eine baldige Freilassung von Deniz Yücel gebe es nicht, sagt Außenamtssprecher Rainer Breul. Aber inzwischen sei zumindest die konsularische Betreuung des 44-Jährigen gesichert. Breuls Angaben zufolge gab es bislang acht Besuche durch Vertreter der deutsche Botschaft. Bei dem jüngsten Treffen vor etwa einem Monat habe Yücel dem Generalkonsul versichert, dass es ihm den Umständen entsprechend gut gehe.

Deutsch-türkische Beziehungen weiterhin angespannt

Dem deutsch-türkischen Journalisten werden Volksverhetzung sowie Terrorpropaganda vorgeworfen. Beweise wurden bisher nicht vorgelegt, weshalb sich Yücels Verteidiger auch nicht auf konkrete Anklagepunkte einstellen können. Das sei inakzeptabel, sagt Regierungssprecher Steffen Seibert.

Bundeskanzlerin Angela Merkel und der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan bei einem Teffen in Istanbul im Mai 2016 Bildrechte: dpa Es gebe noch immer keine Anklageschrift. Und diese lange Haft ohne Einleitung eines ordentlichen Gerichtsverfahrens sei natürlich eine Belastung zwischen Deutschland und der Türkei.



Insgesamt befinden sich derzeit etwa 50 deutsche Staatsangehörige in der Türkei in Haft, wobei das Außenamt nur bei sechs Personen davon ausgeht dass es sich um politisch motivierte Vorwürfe handelt. "In diesen Fällen erwarten wir die schnelle Freilassung", sagt auch Bundeskanzlerin Angela Merkel, für die der Fall Deniz Yücel und seine Freilassung von Beginn an Chefsache war.

Die Bundesregierung wird alles, was in ihrer Macht steht tun, um darauf hinzuwirken, dass genau das geschieht. Bundeskanzlerin Angela Merkel

Linke kritisiert Zugeständnisse an Erdogan

Grüne und Linke bezweifeln, dass Deutschland genug getan habe. Vor allem wegen des so genannten Flüchtlingsdeals zwischen der EU und Ankara, mache man viel zu viele Zugeständnisse an Erdogan, meint Linken-Chef Bernd Riexinger. Nach wie vor hofiere die Bundesregierung den türkischen Machthaber, so der Vorwurf.

Erdogan spielt damit hervorragend und muss von dieser Bundesregierung nicht wirklich was befürchten und deshalb sitzt Yücel leider immer noch im Gefängnis. Vorsitzender der Linken Bernd Riexinger

Keine Anzeichen für Freilassung, aber Hoffnung

Yücel hat Beschwerde beim türkischen Verfassungsgericht gegen seine Inhaftierung eingelegt und klagt gleichzeitig vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Bis zum Sommer könnte da eine Entscheidung fallen. Allerdings würde Ankara lieber heute als morgen, seine Beziehungskrise mit Deutschland beilegen.