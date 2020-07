Thomas Haldenwang und Horst Seehofer Bildrechte: dpa

Er warnt davor, die Gefahr durch Islamisten zu unterschätzen. Haldenwang betont, auch wenn islamistisch motivierte Anschläge und Anschlagsvorhaben in Deutschland und Europa insgesamt rückläufig und deshalb für manche in den Hintergrund getreten seien, bleibe die Bedrohungslage für Deutschland auf einem hohen Niveau angespannt.



Im Vergleich zum Vorjahr ist die islamistische Szene in Deutschland um rund 5,5 Prozent gewachsen. Das Bundeskriminalamt verzeichnet allerdings einen Rückgang bei den islamistischen Gefährdern um rund zehn Prozent. Es sind jetzt noch 630 Gefährder. Etwa ein Viertel von ihnen befindet sich in Haft. Obwohl die Islamisten in Deutschland immer weniger aus dem Ausland unterstützt werden, schafften sie es, ihre Strukturen zu erhalten, so Haldenwang.