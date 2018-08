Armut Wieder weniger Sozialwohnungen in Deutschland

2006 gab es in Deutschland noch rund 2,1 Millionen Sozialwohnungen. Seit dem Jahr sind statt des Bundes die Länder für den sozialen Wohnungsbau zuständig. Sie bekommen dafür zwar Milliarden aus Berlin, die Mittel sind bisher aber nicht zweckgebunden.

Die vom Bund für das Jahr 2017 bereitgestellten Mittel in Höhe von 1,5 Milliarden Euro wurden nach Angaben der Länder "überwiegend zweckentsprechend für die Wohnraumförderung eingesetzt", wie es in einem Bericht der Bundesregierung vom Juli heißt.

Rund acht Prozent des Geldes floss aber in andere Zwecke, das betraf Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Saarland - und alle drei Länder in Mitteldeutschland. Der Bund will die Förderung reformieren. Im Gespräch ist auch, sie bald nur noch zweckgebunden auszuzahlen.