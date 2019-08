Zahl der Sozialwohnungen sinkt

Dabei ist die Lage auf dem sozialen Wohnungsmarkt bundesweit nicht einheitlich. In Sachsen beispielsweise entwicklte sich die Zahl der zur Verfügung stehenden Wohnungen entgegen dem Trend: Ende 2018 gab es rund 11.800 Wohnungen für Bedürftige und damit 161 mehr als ein Jahr zuvor. In Sachsen-Anhalt und Thüringen indes sank die Zahl – in Thüringen um 1.400 auf 14.800 und in Sachsen-Anhalt um 150 auf rund 3.750.