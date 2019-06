In den deutschen Wäldern hat es im vergangenen Jahr mehr als 1.700 Mal gebrannt. Das waren vier Mal so viele Waldbrände wie im Jahr zuvor. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der FDP hervor, wie die "Rheinische Post" berichtet.

Auch die Größe der durch die Brände zerstörten Fläche nahm zu. Danach vernichteten die Feuer im vergangenen Jahr mehr als 2.300 Hektar Wald. 2017 waren es dem Bericht zufolge knapp 400 Hektar. Die mit Abstand meisten Waldbrände gab es in Brandenburg. Dort wurden rund 500 Feuer gezählt, in Sachsen waren es rund 200 und in Sachsen-Anhalt rund 180.