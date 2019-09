Die Jugendämter sahen 2018 mehr Kinder und Jugendliche als im Vorjahr gefährdet. Auffällig ist das Plus bei sexueller Gewalt.

Die Jugendämter sahen 2018 mehr Kinder und Jugendliche als im Vorjahr gefährdet. Auffällig ist das Plus bei sexueller Gewalt.

Die Jugendämter sahen 2018 mehr Kinder und Jugendliche als im Vorjahr gefährdet. Auffällig ist das Plus bei sexueller Gewalt. Bildrechte: dpa

Bundesstatistik Zahl der Kindeswohlgefährdungen auf Höchststand

Hauptinhalt

Zehntausende Kinder und Jugendliche in Deutschland werden in ihren Familien vernachlässigt, gedemütigt oder auch misshandelt. Die Jugendämter registrierten viele neue Fälle, und die Dunkelziffer ist hoch. Doch in Mitteldeutschland verbesserte sich die Lage gegen den Trend.