Bei Sozialwohnungen sind die Mieten staatlich reguliert. Nur behördlich als bedürftig anerkannte Menschen dürfen dort wohnen. Doch fallen Wohnungen nach einer bestimmten Zeit aus dieser sogenannten Belegbindung und können dann normal am Markt vermietet werden.

Wenn also nicht im gleichen Umfang neue Sozialwohnungen gebaut werden, sinkt die Zahl. Außerdem verkauften in den vergangenen Jahren Kommunen viele Immobilien an private Investoren, womit günstiger Wohnraum wegfiel.