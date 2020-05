Ein Sprecher der Berliner Polizei sagte am Sonnabend, das Kamerateam sei von 15 vermummten Personen angegriffen worden, die Schlagwerkzeug bei sich gehabt hätten. Fünf ZDF-Mitarbeiter seien verletzt worden, vier davon ins Krankenhaus gekommen. Die Polizei nahm sechs Verdächtige fest. Die Generalstaatsanwaltschaft will am heutigen Samstag über Haftbefehle entscheiden.