Mit den Maßnahmen reagiert die Politik auf den Terroranschlag in Halle am 9. Oktober. Ein 27-Jähriger hatte in Halle versucht, sich mit Waffengewalt Zutritt zu einer Synagoge zu verschaffen, wo er ein Massaker anrichten wollte Der schwer bewaffnete Attentäter gelangte aber nicht ins Gebäude. Auf der Straße tötete er eine Passantin und später einen Mann in einem Döner-Imbiss. Der Angreifer hat die Taten gestanden, er gab rechtsextremistische sowie antisemitische Motive an.