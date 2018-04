Bei Ostermärschen sind in Deutschland in diesem Jahr erneut zehntausenden Menschen auf die Straßen gegangen. Wie das Netzwerk Friedenskooperative am Ostermontag mitteilte, fanden bundesweit rund 100 Demonstrationen und Kundgebungen gegen Krieg und Rüstungsexporte sowie für Frieden und eine atomwaffenfreie Welt statt. Insgesamt hätten sich an den Veranstaltungen von Karfreitag bis Ostermontag mehr Menschen als im letzten Jahr beteiligt.

Immer mehr Teilnehmer

Das Netzwerk Friedenskooperative begründete die steigenden Teilnehmerzahlen mit der "erschreckenden Weltlage" und der Vielzahl internationaler Konflikte wie etwa in Syrien oder in der Türkei. Viele Menschen sähen den Frieden bedroht und wollten dies nicht mehr hinnehmen. Zunehmende Aufrüstung, Rechtspopulismus, totalitäre Regime, Menschenrechtsverletzungen und Kriege seien weltweit zunehmende Tendenzen, die Frieden und Gerechtigkeit bedrohen würden.

Stermarsch gegen Türkei-Einsatz in Syrien

Die größten Kundgebungen wurden am Ostermontag zum Abschluss aus Hamburg, Frankfurt am Main, Nürnberg und Kassel gemeldet. Allein auf dem Römerberg in Frankfurt versammelten sich nach Angaben des Ostermarschbüros am Montag nach einem Sternmarsch rund 4.000 Menschen. Sie verlangten ein sofortiges Ende des türkischen Militäreinsatzes in Nordsyrien. Die Polizei sprach von 1.500 Teilnehmern. Im rheinland-pfälzischen Büchel wurde für den Abzug der US-Atomsprengköpfen demonstriert, die dort seit dem Kalten Krieg gelagert sind.

"Offene Heide" demonstriert in Letzlingen

In Sachsen-Anhalt wanderten am Montag Ostermarschierer der Bürgerinitiative Offene Heide von Letzlingen zum nahe gelegenen Gefechtsübungszentrum der Bundeswehr. Der Ostermarsch stand unter dem Motto "An Kriege gewöhnen? Niemals!". Die 1993 gegründete Bürgerinitiative Offene Heide demonstriert seit Jahren für eineausschließlich zivile Nutzung der Colbitz-Letzlinger Heide.