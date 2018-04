Unter dem seriös-unverdächtigen Label "Zeitzeugen-Vorträge" hat sich in Sachsen eine rechte Veranstaltungsreihe etabliert, die immer mehr Besucher anzieht. Vermeintliche Zeitzeugen verherrlichen dabei ihr Leben im Nationalsozialismus oder an der Front im Zweiten Weltkrieg.

Wachsende Teilnehmerzahl

Der Sächsische Verfassungsschutz beobachte die wachsende Popularität solcher Geschichtsklitterung mit Sorge, sagt dessen Sprecher Martin Döring. 2016 seien bei den sogenannten Zeitzeugen-Veranstaltungen noch Teilnehmerzahlen im zweistelligen Bereich festzustellen gewesen. Mittlerweile seien derlei Veranstaltungen für die Szene aber deutlich interessanter geworden. So kommen laut Döring bei diesen Veranstaltungen nun Teilnehmerzahlen im mittleren dreistelligen Bereich zustande.

Stars der rechten Szene

Ursula Haverbeck Bildrechte: dpa Inzwischen gibt es in der Szene regelrechte Stars unter den Vortragenden. Etwa die berüchtigte und mehrfach vorbestrafte Holocaust-Leugnerin Ursula Haverbeck, Jahrgang 1928.



In einem Interview mit dem NDR sagte sie: "Es gibt glaube ich keine Lüge, die nachhaltiger und verändernder gewirkt hat, und zwar nicht nur in Deutschland sondern beinahe weltweit, als dieser Holocaust."

Thema Flüchtlingspolitik zieht offenbar nicht mehr

Der Verfassungsschutz sieht die Mode der sogenannten Zeitzeugen-Vorträge als Teil eines Trends. Das dominierende Thema Flüchtlingspolitik, mit dem die rechte Szene in den letzten Jahren am effektivsten mobilisieren konnte, ziehe nicht mehr, so Döring. Rechtsextremisten würden sich jetzt wieder auf altbewährte Strategien besinnen, wie auch in Ostritz. So sei zum Beispiel wieder ein Anstieg der Konzertzahlen in Sachsen zu beobachten.

Die Szene orientiert sich wieder an dem, was sie vor der sogenannten Flüchtlingskrise bewegte. Nämlich Durchführung von entsprechenden Events, auf denen man sich trifft, propagandistisch berieseln lässt, und sich innere Stärke holt. Martin Döring | Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen

Steigende Zahl an Neonazi-Immobilien

Begünstigt werden diese Aktivitäten, so beklagen es die Grünen im Freistaat, durch die steigende Zahl an Neonazi-Liegenschaften in Sachsen. Der Landtagsabgeordnete Valentin Lippmann verweist auf einen bekannten Szenetreff in Mittweida: Dort gebe es eine Immobilie, die der rechtsextremen Szene zur Verfügung stünde und die vom Verfassungsschutz sowie den Sicherheitsbehörden als einschlägiges Objekt eingestuft wurde.

Schwerpunkt in Mittelsachsen

Valentin Lippmann Bildrechte: DAVID BRANDT Im Landkreis Mittelsachsen, zu dem Mittweida gehört, wurden die meisten der Zeitzeugen-Veranstaltungen registriert, erfuhr Lippmann aus dem Innenministerium. Aber auch in den Kreisen Görlitz und Nordsachsen, sowie in Dresden, Leipzig und Chemnitz gebe es solche Ereignisse.



Auffällig oft fänden diese Treffen dann in szene-eigenen Immobilien statt. Hier laufe man nicht Gefahr, rausgeworfen zu werden, wenn klar werde, was für Zeitzeugen geladen seien, so Lippmann. Gerade wenn es sich um bekannte Holocaust-Leugner wie Ursula Haverbeck handele.

Unterstützung für Gastronomen und Kommunen