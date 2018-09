Vordergründig geht es um statistische Methoden, die beim Zensus angewandt wurden. Bei der letzten Volkszählung vor der Wiedervereinigung im Jahr 1987 schwärmten in der BRD noch 600.000 Interviewer aus, um jeden Bürger persönlich zu befragen. Statistiker sprechen hierbei von einer Vollerhebung. Um den Aufwand zu reduzieren, nutzten die Verantwortlichen beim Zensus 2011 hingegen sogenannte registergestützte Methoden. Die Statistiker griffen unter anderem auf Zahlen der Einwohnermeldeämter zurück. Tatsächlich befragt wurde nur noch jeder zehnte Bürger, um Lücken in den Daten zu schließen oder Unstimmigkeiten aufzuspüren.

Die beiden Stadtstaaten fühlen sich benachteiligt. Sie sagen, dass durch die statistischen Methoden die Einwohnerschätzung bei Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern sehr ungenau geworden ist. Tatsächlich ergab der Zensus, dass insbesondere große Städte wesentlich weniger Einwohner hatten als vorher. Berlin verlor in der Statistik mit einem Schlag rund 180.000 Einwohner; Hamburg war um gut 82.000 Menschen "ärmer".

Neben Berlin und Hamburg beklagen viele weitere Städte einen statistischen Einwohnerschwund mit unangenehmen Konsequenzen. Es geht um kommunale Finanzzuschüsse der Bundesländer, aber auch um den Zuschnitt von Wahlkreisen, oder hauptamtliche Bürgermeisterposten. Hunderte Städte und Gemeinden klagten deshalb vor den Verwaltungsgerichten gegen die Zensus-Ergebnisse. In diesen Verfahren warten die Beteiligten auf das Urteil aus Karlsruhe.

Sollten die Richter am Bundesverfassungsgericht die Zensus-Gesetze beanstanden, würden die Verfahren an den Verwaltungsgerichten vermutlich ausgefochten. Es könnte zu Korrekturen kommen. Im schlimmsten Fall würden Teile oder die gesamte Datengrundlage des Zensus in sich zusammenbrechen. Damit rechnet jedoch kaum ein Experte. Nicht unwahrscheinlich ist hingegen, dass die Richter strengere Vorgaben für die kommende Volksbefragung machen, die 2021 ansteht.