Die Richter am Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe treffen am Mittwoch eine Entscheidung zum Zensus 2011 mit womöglich weitreichenden Konsequenzen. Konkret geht es um die Frage, ob die Zahl der in Deutschland lebenden Menschen bei der Volksbefragung hinreichend präzise ermittelt wurde. Berlin und Hamburg bezweifeln das und hatten die Klage angestrengt.

Keine Vollerhebung

Die Stadtstaaten werfen der Bundesregierung vor, dass der Zensus auf Grundlage ungenauer statistischer Methoden erstellt wurde. Bei der Volksbefragung fand erstmals keine Vollerhebung statt. Das heißt, nicht alle Bundesbürger mussten Angaben machen. Stattdessen griffen die Statistiker auf bereits vorhandene Daten zurück, etwa aus Melderegistern oder von Arbeitsagenturen, und befragten nur rund zehn Prozent der Bevölkerung persönlich. Wegen unterschiedlicher Stichprobengrößen sehen die Kläger darüber hinaus eine systematische Benachteiligung von Großstädten.

Die Bevölkerungsgröße ist für die Länder sowie die Städte und Gemeinden von großer Bedeutung. Von der Anzahl der Bürger hängen diverse Geldtransfers im Beziehungsgeflecht des Bundes, der Länder und der Kommunen ab. Das Land Berlin gab zu Beginn des Verfahrens an, in den Jahren 2011 bis 2021 insgesamt 4,7 Milliarden Euro allein aus dem Länderfinanzausgleich zu verlieren. Der Zensus hatte für Berlin einen Rückgang der Bevölkerung um rund 180.000 Menschen ergeben.

Einwohnerschwund über Nacht

Mit der Veröffentlichung der Zensusdaten im Jahr 2013 schrumpften viele Städte über Nacht. Leipzig verlor mit einem Mal zum Beispiel gut 8.000 Einwohner. In kleineren Kommunen gingen zwar nur einige hundert Einwohner verloren, aber auch das kann zum Beispiel darüber entscheiden, ob ein hauptamtlicher Bürgermeister beschäftigt werden kann oder nicht.

Ergebnisse des Zensus 2011 Das zentrale Resultat der Volksbefragung von 2011 war ein deutlicher Bevölkerungsrückgang. Statt der angenommenen 81,8 Millionen, lebten zum Stichtag am 9. Mai 2011 nur noch rund 80,2 Millionen Menschen in Deutschland. Grund für die Abweichung: Die Melderegister wurden über zwei Jahrzehnte fortgeschrieben – Karteileichen inklusive.



Eine kleine Überraschung gab es bei der Zahl der in Deutschland lebenden Ausländer. Tatsächlich lebten zum Stichtag 1,1 Millionen Ausländer weniger im Land als erwartet. Das entsprach seinerzeit einem Anteil von 15 Prozent an der Gesamtbevölkerung.



Andere Daten bestätigten sich weitgehend, zum Beispiel bei der Altersstruktur: 21 Prozent der Bürger waren 2011 älter als 65 Jahre, 42 Prozent waren über 50 Jahre alt. Die unter 18-Jährigen machten einen Anteil von 15,7 Prozent aus.



Viele Zahlen haben sind seitdem aber schon wieder überholt. So lebten in der Bundesrepublik zum Ende 2017 nach Angaben des Statistischen Bundesamts 82,8 Millionen Menschen. Die Zunahme ist größtenteils auf Zuwanderung zurückzuführen.



Quelle: epd/destatis

Weil die Daten von so großer Bedeutung sind, legten tausende Städte und Gemeinden Widerspruch gegen die Ergebnisse ein. Mehrere hundert Kommunen klagten vor den Verwaltungsgerichten. Nach Informationen des Statistischen Bundesamts sind mindestens rund 340 dieser Verfahren noch offen. Sie wurden ruhend gestellt oder der Beschluss ausgesetzt, um die Entscheidung aus Karlsruhe abzuwarten.

18 Gerichtsverfahren in Mitteldeutschland

Passanten in Erfurt: Wie viele Einwohner eine Kommune hat, wirkt sich stark auf die Haushaltslage aus. Bildrechte: IMAGO In Mitteldeutschland sind insgesamt 18 Klagen anhängig, wie eine Anfrage von MDR AKTUELL an die Statistischen Landesämter ergab. In Sachsen gingen zehn Kommunen gerichtlich gegen die Zensus-Ergebnisse vor. Namentlich wehren sich Freiberg, Pirna, Kamenz, Freital, Neustadt, Wilsdruff, Annaberg, Torgau, Meißen und Zittau.



In Thüringen sind acht Städte unzufrieden mit der Volksbefragung. Dort klagten die Landeshauptstadt Magdeburg sowie Genthin, Schönebeck, Blankenburg, Osterburg, Burg, Sandersdorf-Brehna und Eisleben.



Keine offenen Klagen gibt es dagegen in Thüringen: "Es gab einige Widersprüche, aber wir konnten unsere Daten und Methoden so gut erklären, dass alle zurückgezogen wurden", sagt Klaus Kickner, der am Thüringer Landesamt für Statistik für den Zensus zuständig ist.

Lerneffekt für 2021