Aktuell gibt es für schriftliche Abiturprüfungen in 15 der 16 Bundesländer in den Fächern Mathematik, Deutsch, Englisch und Französisch einen gemeinsamen Aufgabenpool. Diese Aufgaben unterschiedlicher Schwierigkeit werden von den Ländern eingereicht, von einer Expertengruppe überprüft und dann die Endfassungen freigegeben. Die Länder können daraus Aufgaben für die schriftlichen Prüfungen in den vier Fächern für den Grund- und Leistungskurs auswählen.