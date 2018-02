Der Zentralrat der Muslime in Deutschland hat den Einsatz von Imamen in der Bundeswehr gefordert. Vorsitzender Aiman Mazyek nannte es "eine Schande, dass wir in Deutschland nach so vielen Anläufen und Anstrengungen über fast sechs Jahre nicht mal einen dringend benötigten muslimischen Militärseelsorger installieren konnten."