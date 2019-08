Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, hat sich für die Abschiebung von Flüchtlingen ausgesprochen, die mit antisemitischen Attacken auffallen.

Schuster sagte MDR AKTUELL, wer nicht verstanden habe, was die Grundsätze des Zusammenlebens in der Bundesrepublik seien, der habe auch sein Aufenthaltsrecht verwirkt. Wenn es dann die Möglichkeit einer Abschiebung gebe, dann sollte man das ernsthaft in die Überlegungen mit einbeziehen.