GroKo-Sondierungen Harte Verhandlungen um dicke Brocken

Hauptinhalt

Letzter Tag bei den Sondierungsgesprächen zwischen Union und SPD. Am Donnerstagmorgen kamen in der SPD-Zentrale in Berlin Arbeitsgruppen von CDU, CSU und SPD zusammen. Am Freitag soll ein Ergebnis auf dem Tisch liegen.

von Andrea Müller, ARD-Hauptstadtstudio für MDR AKTUELL