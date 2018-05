Bundesfinanzhof: Sechs Prozent Zinsen auf Steuernachzahlung realitätsfern

Gerichtspräsident Rudolf Mellinghoff sagte, jedenfalls sei er vor dem Hintergrund der Dauer-Niedrigzinsen realitätsfern. Dies gelte für Verzinsungszeiträume ab dem Jahr 2015. Der Leitzins der Europäischen Zentralbank (EZB) liegt seit 2011 unter einem Prozent. Nun sei der Gesetzgeber am Zug.

Münchner BFH zum am Montag veröffentlichten Urteil

Die realitätsferne Bemessung der Zinshöhe wirke in Zeiten eines strukturellen Niedrigzinsniveaus wie ein rechtsgrundloser Zuschlag auf die Steuerfestsetzung.

Sinn und Zweck der Verzinsung von Steuerforderungen sei es schließlich, den finanziellen Vorteil zum Teil abzuschöpfen, der dadurch entstehe, dass der Steuerzahler das Geld erst später zahlen und bis dahin noch anlegen könne. Das sei aber in den vergangenen Jahren kaum noch möglich, sagte Mellinghoff zur Begründung.

Laut BFH vereinnahmte der Staat allein bei steuerlichen Betriebsprüfungen in den letzten Jahren mehr als zwei Milliarden Euro an Nachzahlungszinsen.

Der IX. Senat vollzieht damit eine Wende in der Beurteilung der Zinslast. Ein anderer Senat hatte die Zinssätze noch vor wenigen Monaten verteidigt, allerdings für das jahr 2013.

Der Bund der Steuerzahler (BdSt) forderte eine Halbierung auf drei Prozent pro Jahr, also 0,25 Prozent im Monat. "Sechs Prozent Zinsen gibt es nur beim Finanzamt", sagte BdSt-Präsident Reiner Holznagel. Unternehmen zahlten nach einer Betriebsprüfung oft mehr Zinsen als Steuern nach. Das könne nicht angehen.

Der aktuelle Beschluss des BFH ist in einem Eilverfahren zu einem Fall ergangen, der beim Finanzgericht Köln liegt. Dort hatte das Finanzamt nach einer Betriebsprüfung eine Steuer-Nachzahlung von zwei Millionen Euro verlangt, auf die 240.000 Euro Zinsen für zweieinhalb Jahre fällig wurden. Nach dem Beschluss muss der Steuerpflichtige zunächst nicht zahlen. Das Hauptsacheverfahren am Bundesgerichtshof in Karlsruhe steht aber noch aus. Bis zur endgültigen Klärung dürften damit alle betroffenen Steuerbescheide als vorläufig gelten.