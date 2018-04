Der Zoll hat im vergangenen Jahr so viel Kokain aus dem Verkehr gezogen wie nie. Insgesamt beschlagnahmten Zollbeamte sieben Tonnen der Droge, das war fast fünfmal mehr als im Jahr 2016, wie das Bundesfinanzministerium bei der Vorstellung der Zollbilanz 2017 darstellte.

Das lag vor allem an außergewöhnlich großen Funden am Hamburger Hafen. Daneben wurden rund zehn Tonnen anderer Rauschgiftarten sichergestellt, vor allem Marihuana und Amphetamine.

Die beschlagnahmte Menge an Crystal (83 Kilo gegenüber 23 Kilo im Jahr 2016) sowie Marihuana (2.800 Kilo gegenüber 2.250 Kilo) stieg ebenso stark an. Die Entdeckungen von Haschisch, Opium und Zigaretten waren hingegen deutlich rückläufig.

Zwei Drittel der Fälschungen kamen aus China und Hongkong. Am häufigsten wurden Bekleidung, Schuhe und Accesoires wie Handtaschen, Sonnenbrillen oder Schmuck sichergestellt.

Bei den Kontrollen an Flughäfen und bei der Post stellten die Beamten zudem mit 45.000 geschützten Pflanzen und Tieren deutlich weniger als noch 2016 sicher (63.000). Insgesamt fertigte der Zoll deutlich mehr Einfuhren und Ausfuhren ab. Der Wert der Einfuhren stieg von 400 Milliarden auf 443 Milliarden Euro, der Wert der Ausfuhren von 498 auf 529 Milliarden Euro.

Insgesamt nahm der Zoll 130 Milliarden Euro Zölle und Steuern ein - 40 Prozent der Steuereinnahmen des Bundes. Das waren 1,5 Milliarden Euro weniger als im Vorjahr, was aber hauptsächlich an einer Rückerstattung der Kernbrennstoffsteuer an die Energiekonzerne lag.