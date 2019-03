Zufriedenheit ostdeutscher Frauen deutlich gestiegen

Bei der Beurteilung der eigenen wirtschaftlichen Lage gibt es positive Entwicklungen. So geben nur noch elf Prozent der ostdeutschen Frauen an, dass ihre wirtschaftliche Lage schlecht sei, kaum mehr als Westdeutsche. Die jahrzehntelang verbreitete Furcht vor einem Arbeitsplatzverlust hat abgenommen, nur noch jede zehnte Frau in Ostdeutschland gibt an, Angst vor dem Jobverlust zu haben - 1991 war es noch mehr als jede zweite.