In Deutschland hat es im vergangenen Jahr 48 rechtsextreme Gewalttaten gegeben und damit deutlich mehr als im Jahr zuvor. Wie die "Bild am Sonntag" schreibt, geht das aus dem Jahresbericht 2018 des Bundesamtes für Verfassungsschutz hervor. Im Jahr 2017 seien 28 rechtsextreme Gewalttaten registriert worden.

In Thüringen sind in den vergangenen zwei Jahren fünf Politiker von Rechtsextremisten direkt bedroht worden. Das Landeskriminalamt teilte dem MDR mit, die betroffenen Politiker hätten die Drohungen per E-Mail erhalten.