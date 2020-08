Die AfD-nahe Desiderius-Erasmus-Stiftung bekommt vorerst keine öffentlichen Zuschüsse. Die Partei scheiterte mit einem Eilantrag am Bundesverfassungsgericht. Die AfD wollte erreichen, dass das Bundesinnenministerium über eine einstweilige Anordnung dazu verpflichtet wird, die Zuschüsse für die Jahre 2018 und 2019 auszahlen.



Die Karlsruher Richter erklärten nun, eine einstweilige Anordnung komme in einem Organstreitverfahren generell nicht in Betracht. Außerdem habe die AfD nicht dargelegt, dass die Stiftung ohne die Zahlungen ihre Tätigkeit einstellen müsste.